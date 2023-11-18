CHP'den Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na Amasra maden faciası tepkisi: Evrakta tahrifat var

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:00

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2024 bütçesi görüşüldü. CHP’li Deniz Yavuzyılmaz yaptığı konuşmada Amasra’da yaşanan maden faciasında büyük ihmali ortaya koyan belgeyi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a gönderdiğini ifade etti. Bunun ortaya çıkmasının ardından bakanlığın kendilerine yeni bir belge gönderdiğini söyleyen Yavuzyılmaz, evrakta tahrifat yapıldığını vurguladı. Yavuzyılmaz, “Bu ocağı bu haliyle çalıştırmamanız gerekiyordu ama görmezden gelindi ve çalıştırıldı. Beş yılda bir seçimden seçime işçi almak dışında ne yaptınız” diye sordu.

‘SONRADAN DÜZENLENDİ’

Kendilerine hatalı bilgiler verildiğini söyleyen Yavuzyılmaz, metan gazı sensörünün bağlı olduğu devre kesicinin başka bir yerin elektriğini kestiğini aktararak şunları söyledi:

“Yani siz evinize bir yangın algılama sensörü koyuyorsunuz, evinizin içinde alevler çıkmaya başlıyor, yangın sensörü onu algılıyor, bilgiyi gönderiyor, sizin evinizin sigorta kutusuna gönderip evdeki elektriği keseceğine üst kattaki dairenin sigorta kutusuna mesaj gönderip onun elektriğini kesiyor. Elimdeki belge TTK’nin resmi belgesi. Bu resmi belge büyük bir ihmali ortaya koyuyor. Biz ortaya çıkardıktan sonra bakanlık bize bir evrak daha gönderdi. Evrakta tahrifat yapılmış, bu sefer de bu galerideki iki tane metan gazı sensörünü aynı devre kesiciye bağladıkları başka bir şema göndermiş. Tek hat şemasının düzenlenme tarihi 31 Ocak 2023. Geçmiş olsun. Yani sonradan düzenlendiği de belli.”

CHP’li Yavuzyılmaz, kuruma işe alımları da eleştirdi. Zonguldak’ta TTK kurasına Türk vatandaşlığına geçmemiş bir Afgan vatandaşının katıldığını söyleyen Yavuzyılmaz, kura şartlarına Türk vatandaşlığının eklenmediğini kaydetti.

‘YANDAŞA KADRO YARATMAYIN’

İYİ Partili Rıdvan Uz ise konuşmasında “yandaşlara kadro” eleştirisinde bulundu. “Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü varken Varlık Fonu’na bağlı Maden AŞ’yi kurdunuz” diyen Uz şunları söyledi:

“Bu sahaların kime satılacağı belli mi, yoksa sahibi gizli, 5’li çetenin içinde mi? Artık yandaşlarınıza kadro yaratmak için kurumlarımıza hiçbir icraat yapılmayan yeni birimler açmayı bırakın. MTA’da yurtdışı genel müdürlükleri açıldı; ne aradılar, ne buldular, ne ürettiler, çok merak ediyoruz.”