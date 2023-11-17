Amasra maden katliamı davasında ara karar açıklandı!

Yayınlanma: 17.11.2023 - 22:58

Güncelleme: 17.11.2023 - 22:58

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 195 sayfalık iddianamenin, Bartın Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle 25-28 Nisan, 3-5 Mayıs, 24-25 Temmuz ve 16-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen duruşmaların ardından davanın beşinci oturumu tamamlandı.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesince Bartın Adliyesi'nde özel oluşturulan salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Adliye içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

16-18 Ekim tarihlerindeki dördüncü duruşmada 74, beşinci duruşmada 71 olmak üzere toplam 145 tanığın dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı görüşünü açıkladı.

İddia makamı, tutuklu sanıkların mevcut halinin ve tutuksuz sanıklarla ilgili adli kontrol tedbirlerinin devamını talep etti.

Tanık beyanlarına karşı söz alan müşteki avukatı Derviş Emre Aydın 3 boyutlu simülasyon üzerinden ocaktaki yapıyı anlattı.

Ocaktaki sensörlerin 1,70 santimetre yükseklikte olduğunu ancak ocağın üst kısmında kalan aynı orana sahip boşluktaki havanın ölçülemediğini savunan Aydın, 1,40 santimetre seviyesinde devre kesmesi gereken sensörlerin 1,49 değerlerinde dahi devreye girmediğinin görüldüğünü, bunun sonucu olarak da bazı sensörlerin devre kesiciye bağlanmadığının ortaya çıktığını, bu durumun bilirkişi heyetinden de saklandığını öne sürdü.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DA YARGILANSIN TALEBİ

Özellikle maske eğitimlerinin yetersiz olduğu, üretim baskısı yaşandığı, başıbozuk bir işleyişin hakim olduğu, adam kayırmacılık yapıldığı, mobbing uygulandığı, sensörlerin yerlerinin değiştirildiğinin tanık ifadeleriyle ortaya çıktığını savunan müşteki avukatları, tutuklu sanıkların bu halinin devamını ve tutuksuz sanıklardan iş güvenliği uzmanı H.G. ile F.K'nin de tutuklu yargılanmasını istedi.

Müşteki avukatlarının ardından söz verilen tutuksuz sanıklar, beraatlerini talep etti. Tutuklu sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, üretim baskısı, taş tozu uygulaması yapılmadığı, sensörlerin aşağı seviyeye indirildiği iddialarını reddederek tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da tutukluluğun devamına yönelik mütalaaya katılmadıklarını söyleyerek müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, 6. duruşma öncesinde maden mühendislerinden oluşan ve profesörlerin yer alacağı 5 kişilik bilirkişi heyeti oluşturulacağını, söz konusu heyetle maden ocağında keşif yapılıp yapılamayacağının değerlendirileceğini bildirdi.

Duruşma, kalan tanıkların dinlenilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. Bir işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, bir işçi de 5 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural ile kartiyelerden (birkaç üretim ünitesinden oluşan ocak) sorumlu maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş ile emniyet mühendisi Şahan Kahraman, "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklanmış, 4 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulanmış, şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe, 9'u savcılık sorgularının ardından serbest bırakılmıştı. Bu şüphelilerin arasında yer alan bir kişi hakkında da soruşturma sürecinde takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, tutuklu sanıklar Özdemir, Ekmekci, Soylu ve Tural hakkında 42 kez "olası kastla öldürme" suçundan toplam 840 yıldan 1050'şer yıla kadar, 4 kez "olası kastla yaralama" suçundan da toplam 4 yıl 16 aydan 12'şer yıla kadar hapis talep ediliyor.

Bu 4 sanığın iki suçtan toplam 844 yıl 16 aydan 1062'şer yıla kadar hapsi istenen iddianamede, diğer 3'ü tutuklu 19 sanığın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Mahkeme heyeti, 28 Nisan'daki duruşmada Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca'yı adli kontrol şartıyla tahliye etmişti.