CHP'den Erdoğan'a yanıt: Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir’i an!
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı" sözlerine CHP'den 'Fesli Kadir'li yanıt geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından CSO Konser Salonu’nda düzenlenen 'Atatürk’ü Anma Töreni'ne katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada CHP'yi hedef alarak "Şayet inanın, Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı. Eğer bu ülkede Gazi'nin, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa, o da biziz" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Erdoğan'a bu sözleri üzerine sert şekilde yanıt verdi.
Özel, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen Kadir Mısıroğlu'nu hastanede ziyaret ettiği fotoğrafını paylaşıp "Bu nasıl rezalet! Kurucumuzun ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu kadar ucuz siyaset. Yazıklar olsun! Böyle bir günde Atatürk’ün Cumhuriyetle birlikte iki büyük eserimden biri dediği partisine saldırıyorsun! Bari bugün sus! Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir’i an!" ifadelerini kullandı.
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