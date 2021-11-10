Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Gökalp'in tepki çeken paylaşımı

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp'in, Atatürk'ün tüm yurtta anıldığı günde yaptığı paylaşım büyük tepki topladı.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:14
Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Gökalp'in tepki çeken paylaşımı
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Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Hüseyin Gökalp, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını yitirişinin 83'üncü yılındaki paylaşımı tepki çekti.

Twitter hesabından açıklamada bulunan Hüseyin Gökalp, "Doğ ey güneş erit taştan adamı Ve kurut taşları diken elleri" ifadelerini kullandı.

Gökalp'in, Atatürk'ün tüm Türkiye'de anıldığı günde "Erit taştan adamı" demesi sosyal medyada büyük tepki topladı. Gökalp'in paylaşımına çok sayıda tepki mesajı geldi.

İşte o paylaşım ve gelen tepkiler:


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