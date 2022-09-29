CHP'den Erdoğan'ın "CHP milli güvenlik sorunudur" sözlerine sert tepki

29 Eylül 2022 Perşembe, 00:35

Kanal D - CNN Türk ortak yayınında iktidar yanlısı Ahmet Hakan, Hande Fırat, Zafer Şahin ve Abdulkadir Selvi'nin karşısına çıkan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki polisevi saldırısıyla ilgili CHP'yi suçladı.

Erdoğan, "CHP'nin teröristlerden birini gazeteci diye geçmişte savunmuş olması... Terör örgütü siyasi uzantısı parti yerine devletin sesine kulak vermiş olsalardı utanılacak duruma düşmezlerdi. Ancak utanmaları yok. Hapiste olanların gazeteci değil, terörist olduğunu en başından beri söyledik. Yargı bunları terörist oldukları için mahkum ediyor. Resmi internet sitelerinde de tutuklu gazeteci diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar. O zaman bu teröristin hala arkasındalar. Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ VEKİLLERDEN SERT TEPKİ

CHP'li vekiller ise Erdoğan'ın "Cumhuriyet Halk Partisi bir milli güvenlik sorunudur" açıklamasına sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Bu ülkenin esas sorunu sensin ve senin yanlışların... Sandıkta demokrasi tokadını yiyerek gideceksin" dedi.

Bu ülkenin esas sorunu sensin ve senin yanlışların...



Sandıkta demokrasi tokadını yiyerek gideceksin. https://t.co/CGRZFhfML9 — Ayhan Barut (@AyhanBarut01) September 28, 2022

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da "Milli güvenlikten zerre kadar bilgin olsaydı, sorunun bizzat kendin olduğunu da anlardın!" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Milli güvenlikten zerre kadar bilgin olsaydı, sorunun bizzat kendin olduğunu da anlardın! https://t.co/0rX77J7lil — Ali Mahir Başarır (@alimahir) September 28, 2022

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Yolsuzluk bir milli güvenlik sorunudur. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi kriminalize eden, terörist ilan eden zihniyet bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye’de sınır güvenliğini yok edenler milli güvenlik sorunudur. Ağzından çıkanı kulağı duymayan Erdoğan bir sorundur" ifadelerine yer verdi.

Yolsuzluk bir milli güvenlik sorunudur. Kendisi gibi düşünmeyen herkesi kriminalize eden, terörist ilan eden zihniyet bir milli güvenlik sorunudur. Türkiye’de sınır güvenliğini yok edenler milli güvenlik sorunudur. Ağzından çıkanı kulağı duymayan Erdoğan bir sorundur. https://t.co/95IQ784Bd8 — Gürsel Tekin (@gurseltekin34) September 28, 2022

Tekin devamında şu ifadeleri kullandı:

Ülkenin Cumhurbaşkanı çıkıp ana muhalefet partisini milli güvenlik sorunu ilan edemez. Kenan Evren bu kadar ileri gitmedi. Türkiye’de toplumu birbirine düşürmek, huzuru bozmak, halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten medet uman bir Cumhurbaşkanı olması sorunun ta kendisidir.





Cumhurbaşkanı Milli Güvenlik Kurulu’nun başıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’ni “milli güvenlik sorunu” olarak ilan etmek milli güvenlik unsurlarıyla müdahaleyi gerektirir. Bu açıkça Türkiye’nin ana muhalefet partisine asker, polis, istihbarat örgütleri ile müdahale etme tehdididir.

CHP'DEN 'ABDÜLKADİR SELVİ TALİMATI' ELEŞTİRİSİ

Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru Abdülkadir Selvi'nin "Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi" sözleri üzerine "Vallahi Abdülkadir Bey köşenden gereğini yapacaksın. Ahmet Bey (Hakan) gereğini yapıyor" diyerek canlı yayında talimatını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Erdoğan'ın talimatını, "Şu cümlede ne ararsan var; talimat veren parti lideri, talimata uyan 'gazeteci', talimat dinleyen 'gazeteci'. Bunlar gereğini zaten yapıyorlar. Suspus dinlemelerinden belli değil mi? Daha n'apsınlar, özel uçağına binip şahsına övgüler mi yağdırsınlar? Gerçi onu da yapıyorlar" sözleriyle eleştirdi.

Şu cümlede ne ararsan var

- Talimat veren parti lideri

- Talimata uyan 'gazeteci'

- Talimat dinleyen 'gazeteci'



Bunlar gereğini zaten yapıyorlar. Suspus dinlemelerinden belli değil mi? Daha n'apsınlar, özel uçağına binip şahsına övgüler mi yağdırsınlar? Gerçi onu da yapıyorlar?????>? https://t.co/8eXAgWJRTI — Veli Ağbaba (@veliagbaba) September 28, 2022

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da, "Yandaşların çalışma prensibi" sözleriyle eleştirdi.