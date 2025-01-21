CHP'den flaş karar: TBMM grup toplantısı ertelendi

Yayınlanma: 21.01.2025 - 12:23

Güncelleme: 21.01.2025 - 12:23

CHP TBMM Grup Toplantısı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangın nedeniyle ertelendi.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Bugün saat 13.30’da gerçekleşecek CHP TBMM Grup Toplantısı Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen otel yangını sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.

Açıklamada, Özgür Özel'in CHP il başkanları ile bugün saat 13.30'da kapalı toplantıda bir araya geleceği ifade edildi.

HEYET GÖREVLENDİRDİ

Öte yandan Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını ile ilgili heyet görevlendirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz başkanlığındaki heyette; Bolu Milletvekili Türker Ateş, Ankara Milletvekili Deniz Demir, Düzce Milletvekili Talih Özcan ile Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent yer alıyor.

Heyet, yangının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacak ve yetkililerden bilgi alacak.