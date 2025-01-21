CHP Manisa Yunusemre Belediyesi CHP Meclis Üyesi Üreten'e 'Akın Gürlek' operasyonu

Yayınlanma: 21.01.2025 - 10:56

Güncelleme: 21.01.2025 - 11:01

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatılmasının ardından, sosyal medyadan aynı şekilde paylaşım yapanlar hakkında başlatılan soruşturma kapsamında Manisa Yunusemre Belediyesi CHP Meclis Üyesi Mertcan Üreten gözaltına alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, dün yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle "Tehdit" ve "Terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

CHP'Lİ MECLİS ÜYESİ GÖZALTINA ALINDI

İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Başsavcılık, twitter ve benzeri sosyal medya platformlarından aynı şekilde paylaşım yapanlar hakkında da resen soruşturma başlatmıştı. Bu soruşturma kapsamında aynı şekilde paylaşım yaptığı iddİasıyla CHP Manisa Yunusemre Belediye Meclis Üyesi Mertcan Üreten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Manisa'da gözaltına alındı.

Meclis Üyesi Üreten'in ifadesi, talimat ile Ses Ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacak.