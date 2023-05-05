CHP'den havayolu çalışanları sendikasına üst düzey ziyaret

Yayınlanma: 05.05.2023 - 18:30

Güncelleme: 05.05.2023 - 18:30

CHP heyeti, Hava Yolu Çalışanları sendikası ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Altay, sosyal medya hesabından duyurduğu ziyarette hava yolu emekçilerinin sorunlarına yönelik çözüm önerilerini paylaştıklarını aktardı. Altay, ziyaret sonrası Genel Başkan Kaptan Pilot Seçkin Koçak ve yönetimine teşekkür etti.

CHP'li Altay, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Hava Yolu Çalışanları Sendikası'nı ziyaret ederek hava yolu emekçilerimizin sorunlarını dinledik, çözümlerimizi anlattık. İlgi ve konukseverlikleri için Genel Başkan Kaptan Pilot @SSeckinKocak ve yönetimine çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.