CHP’den hayvanlara yönelik şiddete karşı yeni yasa teklifi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 16:38

Güncelleme: 06.03.2025 - 16:38

CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, hayvanlara yönelik işkence, cinsel saldırı, öldürme ve dövüştürme gibi suçların cezalarının artırılmasını öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduğunu açıkladı.

Meclis’te düzenlediği basın toplantısında konuşan Özdemir, mevcut yasaların caydırıcılıktan uzak olduğunu belirterek, "Hayvanlara karşı işlenen suçlara verilen cezaların artırılması ve ertelenmemesi için bu teklifi hazırladık. Ayrıca, bu suçları işleyen kişilerin sağlık ve eğitim sektörlerinde görev yapmasının yasaklanmasını öneriyoruz" dedi.

Sokak hayvanlarının toplum için taşıdığı öneme de vurgu yapan Özdemir, "Afetlerde ve kayıp vakalarında eğitilmiş hayvanların nasıl mucizeler yarattığını görüyoruz. Son olarak, Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel, arama-kurtarma köpekleri sayesinde sağ salim bulundu. 'Ölsün' dediğimiz o köpekler, yine bir can kurtardı" ifadelerini kullandı.