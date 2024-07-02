CHP'den iktidara 10 maddelik 'Suriye' çağrısı

Yayınlanma: 02.07.2024 - 09:10

Güncelleme: 02.07.2024 - 09:13

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir Suriyelinin 7 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği haberi ilçeyi ayağa kaldırdı. Gece, olaya tepki göstermek için toplanan kalabalık bazı araçları ters çevirdi, iş yerlerini ateşe verdi.

Suriyeli şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden 343 bin paylaşım yapıldığını belirtti. Yerlikaya, 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kayseri'deki hareketlilik dün gece Türkiye'nin başka şehirlerine de sıçradı.

CHP'DEN 10 MADDELİK ÇAĞRI

Kayseri ve birçok şehirde yaşanan olaylar sonrası, CHP'nin Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel iktidarın Suriye politikasıyla ilgili 10 maddelik tespit ve önerilerini açıkladı.

'Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir' vurgusu yapılan açıklamada 'Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez' mesajı verildi.

CHP'nin Suriye ve Türkiye'de yaşanan son olaylarla ilgili 10 maddelik açıklaması:

1- Türkiye’nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir

2- Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur

3- Hükümet, neden… — Prof. Dr. İlhan Uzgel (@ilhanuzgel) July 1, 2024

İşte CHP'nin Suriye ve Türkiye'de yaşanan son olaylarla ilgili 10 maddelik açıklaması:

1- Türkiye’nin Ortadoğu politikası, Suriye politikası ve sığınmacı politikası çökmüştür, iflas etmiştir.

2- Erdoğan ve AKP hükümeti var olan bu vahim tablonun başlıca sorumlusudur.

3- Hükümet, neden olduğu Suriye krizini çözemediği gibi, Türkiye’yi bu krizin tutsağı haline getirmiştir.

4- Erdoğan izlediği politikayla Suriye’nin yıkımına neden olurken ve Türkiye’yi dünyanın sığınmacı deposu haline getirirken, bir de bu insanların hayatı üzerinden Avrupa ile pazarlık yapmaktan çekinmemiştir.

5- Türkiye’de giderek sayısı artan sığınmacıların yarattığı, toplumsal, siyasal, ekonomik ve demografik sorunları görmezden gelmiş, bu sorunlardan bir tanesini bile çözmek için hiçbir girişimde bulunmamıştır.

6- Türkiye, Atatürk döneminin temel taşı olan komşuların içişlerine karışmama ilkesine sözde değil uygulamada da bağlı kalmalıdır.

7- Türkiye, Suriye politikasını yeniden belirlemeli, mevcut statükonun devamının tıkanma noktasına geldiğini görmelidir. Maaşını ödediği ÖSO mensuplarının Türk bayrağını yakması, Türk mallarına zarar vermesi kabul edilemez.

8- Erdoğan hükümeti, sığınmacıların geri gönderilmesi de dahil, sorununun çözümü için derhal gerçekçi ve uygulanabilir bir yol haritası yayınlamalıdır.

9- Esad yönetimi ile normalleşme süreci sürdürülmelidir.

10- Vatandaşlarımızı itidalli olmaya ve böyle ortamlarda görülebilecek provokasyonlar karşısında dikkatli olmaya çağırıyoruz.