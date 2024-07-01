Suriye'nin sınır kentlerinde düzenlendi: Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler

Yayınlanma: 01.07.2024 - 16:36

Güncelleme: 01.07.2024 - 19:09

Kayseri'de Suriye uyruklu olduğu bildirilen kişinin 5 yaşındaki çocuğa taciz olayının ardından iktidara yönelik protestolar gerçekleşti. Kayseri'de sokağa inen kişiler, Suriyelilere ait dükkan ve araçları ateşe verdi.

Bugün ise yerel kaynaklara göre, Halep kırsalındaki el-Bab, Azez ve el-Rai şehirlerinde onlarca kişi, Türk kamyonlarını durdurarak sürücülerden Türkiye'ye dönmelerini talep etti. Bazı protestocular, kamyonların camlarını kırdı.

TÜRK BAYRAKLARI İNDİRİLDİ, ATEŞE VERİLDİ

Göstericiler, ayrıca bölgedeki tüm sokaklardan ve kamu hizmeti binalarından Türk bayraklarının indirilmesini ve Suriye Arap Cumhuriyeti'ne karşı kendilerini temsil eden üç yıldızlı bayraklarının asılmasını talep etti.

Gösteriler sırasında karakola ve PTT binalarına saldıran gruplardan kimileri de Türk bayraklarını ateşe verdi. Olaylar sırasında kameralara yansıyan görüntülerde, bazı kişilerin ateş açtığı kaydedildi.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPTI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'deki olaylarla ilgili olarak "muhalefetin zehirli söylemlerinin" bu duruma yol açtığını belirtti. Erdoğan, "Şiddet kabul edilemez, nefret söylemi siyasi kazanımlar için kullanılamaz" dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, olaylarla ilgili 67 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin insanlık dışı ve yasa dışı eylemlerde bulunarak Suriyelilere ait mülklerde zarara yol açtığını belirtti.