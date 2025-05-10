CHP’den İmamoğlu’nun canlı yayında yargılanması için yasa teklifi: ‘Seçilmişler açık yargılansın’

Yayınlanma: 10.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 10.05.2025 - 08:07

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun yargılama sürecinin TRT’den canlı yayınlanmasını isteyen CHP, üç grup başkanvekilinin ortak imzasıyla konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi verdi. Teklifte seçimle göreve gelen ve yargılanan kamu görevlilerinin; onlara oy veren seçmenlerin de olayla ilgili doğru bilgi alması için açık olarak yargılanması istendi.

CHP lideri Özgür Özel’in tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma sürecinin TRT’de yayınlanması için yaptığı çağrı sonrası; CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır TBMM Başkanlığı’na konuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Teklifin gerekçesinde, seçmenlerin oy verdiği kamu görevlilerinin yargılanmaları hakkı bilgi sahibi olması gerektiğine dikkat çekilerek “Anayasanın 141 inci maddesine göre mahkemelerdeki duruşmalar herkese açıktır, herkes izleyebilir. Bu teklifle vatandaşların seçimlerde oy verdiği ve belli makamlara taşıdığı kamu görevlileri hakkındaki iddiaları ve bunların savunmalarını doğrudan öğrenme imkanına sahip olacaktır. Böylelikle kamuoyuna çeşitli soruşturmalar ve kovuşturmalarla ilgili yansıyan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilebilecektir” denildi.

Teklifte ayrıca sadece seçimle göreve gelen kamu yetkilileri için canlı yargılanma hakkı istendiği belirtildi. Yayınlama kararının ilgili mahkemeye verildiği belirtilen teklifte “Sanık, mağdur ve suçtan zarar görenin talep ve rızasıyla, seçimle gelinen bir kamu görevinde bulunanlar hakkında yürütülen davalarda, TRT tarafından veya internet ortamında yayınlanmasına ilgili mahkeme tarafından karar verilebilir” ifadeleri yer aldı.