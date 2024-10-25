CHP'den 'konvoy iddiasına' açıklama

CHP, sosyal medyada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne Cezaevi’ne çok araçlı konvoyla gittiği iddia edilen görüntülerle ilgili "Sosyal medyada çarpıtılarak verilen konvoy görüntüleri gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

CHP'den 'konvoy iddiasına' açıklama
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ANKA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 18:10

CHP, sosyal medyada yer alan CHP Lideri Özgür Özel'in çok araçlı konvoy görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.

CHP’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sosyal medyada çarpıtılarak verilen konvoy görüntüleri gerçeği yansıtmamaktadır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Edirne Kapalı Cezaevi’ne giderken makam aracına, rutin olarak kendi koruma aracı ve öncü koruma aracının yanı sıra Edirne Emniyet Müdürlüğü’nün tahsis ettiği 1 koruma aracı ve 1 trafik aracı eşlik etmiştir. Konvoydaki diğer araçlar Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i karşılamaya gelen bölge milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve emniyet görevlilerinin aracıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Etiketler: #Konvoy #açıklama

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