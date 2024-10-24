CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı: Gündem TUSAŞ saldırısı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı: Gündem TUSAŞ saldırısı
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AA
Yayınlanma: 24.10.2024 - 18:35

Parti genel merkezindeki toplantı saat 17.50'de başladı.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısının görüşüleceği belirtildi.

CHP MYK üyeleri, sabah yaklaşık 2 saat süren bir toplantı düzenlemiş, ardından Genel Başkan Özgür Özel, şehitler için düzenlenen cenaze törenine katılmış ve yaralıları hastanede ziyaret etmişti.


Etiketler: #CHP #CHP MYK #TUSAŞ

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