CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı: Gündem TUSAŞ saldırısı

Yayınlanma: 24.10.2024 - 18:35

Güncelleme: 24.10.2024 - 18:37

Parti genel merkezindeki toplantı saat 17.50'de başladı.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısının görüşüleceği belirtildi.

CHP MYK üyeleri, sabah yaklaşık 2 saat süren bir toplantı düzenlemiş, ardından Genel Başkan Özgür Özel, şehitler için düzenlenen cenaze törenine katılmış ve yaralıları hastanede ziyaret etmişti.