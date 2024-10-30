CHP'den Meclis'e 'Ahmet Özer' önergesi

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili yaşanan gelişmelere ilişkin Meclis Genel Kurulu'na önerge verdi.

CHP'den Meclis'e 'Ahmet Özer' önergesi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2024 - 17:50

Cumhuriyet Halk Partili Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına ilişkin Meclis Genel Kurulu’na önerge verildi.

CHP’nin Özer’in terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı olaya ilişkin gelişmelerin görüşülmesi için Meclis Genel Kurulu’na verdiği önerge görüşüldü.

CHP, önergesinde, gözaltı sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizerek olayın siyasi bir hamle olup olmadığının araştırılmasını istedi. CHP’li vekiller, Özer hakkında yapılan işlemlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek, soruşturmanın hukuka uygun şekilde yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah saatlerinde terör soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve Özer'in evinde ile belediye binasında yapılan aramalarda birçok materyale en konulmuştu.

Özer'in gözaltına alınmasının ardından CHP başta olmak üzere muhalif kesimden de tepkiler yükselmişti.


Etiketler: #ahmet özer #TBMM

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