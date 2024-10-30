CHP'li Gökçe Gökçen'den 'Ahmet Özer' açıklaması

Yayınlanma: 30.10.2024 - 15:11

Güncelleme: 30.10.2024 - 15:11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Gökçen, “Ahmet Özer, akademisyendir ve Esenyurtluların iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Yargıyı siyasetçiler üzerinde bir sopa olarak kullananlara karşı halk, cevabını 31 Mart’ta vermiş ve konuyu kapatmıştır. Halkın iradesine karşı güç gösterisi yaptığını düşünenler yenilmeye mahkumdur” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “Bu soruşturmanın tabii ki neticesini beklemek gerekir. Dosyadaki delilleri bilmeden, içeriği bilmeden konuşmak doğru olmaz" ifadelerine tepki gösteren Gökçe Gökçen, “İktidar ortağınız Öcalan’ı meclis kürsüsüne çağırıyor, af istiyor, Esenyurt halkının seçilmiş belediye başkanı ise şafak operasyonuyla gözaltına alınıyor. Bu çelişkiye verecek tek cevabınız yoksa o koltukta niye oturuyorsunuz?” dedi.