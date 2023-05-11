CHP'den 'Muharrem İnce' açıklaması: Birleşe birleşe kazanacağız

Yayınlanma: 11.05.2023 - 15:38

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:40

14 Mayıs seçimlerine 3 gün kala Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı.

İnce, "Saray'dan para aldı çekilemez diyenlere. Bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum. Benim bu kumpaslardan korktuğum yok. Adaylıktan çekiliyorum. Bunu memleketim için yapıyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜM MUHALEFETİN GÖREVİ BİRLEŞMEK"

Erkek, "14 Mayıs'taki seçim aynı zamanda bir referandum. Bu sistem devam mı etsin bu sistem değişsin mi? Bu adaletsiz düzeni hep birlikte değiştirmek. Tüm muhalefetin görevi, birleşmek. Birleşe birleşe kazacağız diyoruz. Önemli olan bu tek adamlık rejimine bu adaletsiz düzene bir son vermek. Herkesin bu tek adam rejimine karşı bu demokrasi mücadelesine, adalet mücadelesine katılması çok değerli ve önemlidir" dedi.

"AHLAKLI SİYASET GETİRECEĞİZ"

İnce'nin özel hayatını hedef alan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin soruya da yanıt veren Erkek, "Kesinlikle doğru bulmuyoruz. Bu kirli siyasetle, kirli zihniyetle de mücadale edeceğiz. 14 Mayıs'ta sadece iktidarı değiştirmeyeceğiz, zihniyeti de değiştireceğiz. Temiz, ahlaklı, ilkeli siyaseti getireceğiz" ifadelerini kullandı.