Son Dakika... Tarihe geçecek an! Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildi

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:04

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:32

Kurmaylarıyla bir otelde yaptığı görüşmede, ‘çekilelim’ görüşünün ağır bastığı iddia edilen Memleket Partisi’nin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, seçimlerden çekileceği iddia ediliyordu.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde yaptığı açıklamada, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: