CHP'den 'nasıl imza verebilirim?' videosu!

Yayınlanma: 07.04.2025 - 21:38

Güncelleme: 07.04.2025 - 21:38

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), tutuklu bulunan İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için ve erken seçim için nasıl imza verileceğine yönelik bir video yayımladı.

Videolu yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Halk iradesine darbe vurulmasına karşı çıkan herkesi, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim için imza vermeye davet ediyoruz.

Adayımı yanımda, sandığı önümde istiyorum diyorsan imza verebilir ya da imza toplayabilirsiniz:

http://chp.li/imzakampanya"