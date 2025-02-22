CHP’den 'önseçim' duyurusu: Ekrem İmamoğlu adaylığa hak kazandı

Yayınlanma: 22.02.2025 - 14:44

Güncelleme: 22.02.2025 - 14:48

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart 2025’te yapılacak örgüt denetimindeki önseçime katılmaya hak kazandığını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan “diploma” soruşturmasının iktidarın CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği örgüt denetiminde önseçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden korkusunun bir göstergesi olduğunu belirten Gül Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"23 Mart 2025 Pazar günü gerçekleştireceğimiz Cumhurbaşkanı Adayı Örgüt Denetiminde Önseçimine; yönergemizin 15’inci maddesi uyarınca katılım şartlarını sağlayan ve seçim takviminde belirlenen süre içerisinde başvuruda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun katılmaya hak kazandığı yetkili kurullarımızca ilan edilmiştir.

Seçim takvimimizde belirtildiği üzere; önseçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacaktır.

Önseçim yönergemizin 8’inci maddesi uyarınca Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, önseçim sürecinin kanun, tüzük, yönetmelik ve yönergelere uygun yürütülmesinden sorumlu olan Örgüt Denetiminde Önseçim Merkez Kurulu Başkanı ve Üyelerini belirlemiştir.

Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak başkanlığını yürüteceğim kurulda; İstanbul Milletvekilimiz ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekilimiz Bülent Tezcan, Parti Meclisi Üyelerimiz Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."