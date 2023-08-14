‘CHP’den para aldı’ iddiasında bulunulmuştu: TİP’ten açıklama geldi

Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:11

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:11

Türkiye İşçi Partisi (TİP), gazeteci Bahar Feyzan’ın ‘CHP’den para aldılar’ iddiası hakkında açıklama yaptı.

Partinin ‘Zorunlu açıklama’ başlığıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara maddi tazminat davası açılacaktır.

TİP’in merkezi seçim bütçesi, düzen partilerinin bir ilçe örgütünün bütçesinden dahi düşüktür. Bu dava vesilesiyle yalnızca emekçilerin katkılarıyla oluşturduğumuz seçim bütçemiz hakkındaki iftirayı ortadan kaldırmakla kalınmayacak; halkın parasının aktarıldığı kimi partilerin gereksiz harcamalarıyla hangi “gazetecilerin”, reklamcıların veya araştırmacıların da zengin edildiği anlaşılacaktır.

Ayrıca müfterilerden elde edilecek tazminatın tamamı depremzedeler yararına kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

TİP Basın Bürosu"

Bahar Feyzan adlı kişinin, partimizin seçim döneminde CHP’den 30 milyon TL aldığına dönük iftirası hakkında parti avukatlarımız suç duyurusunda bulunacak ve hem kendisine hem de bu iftirayı yayanlara manevi tazminat davası açılacaktır.



TİP’in merkezi seçim bütçesi, düzen… pic.twitter.com/heDsbzdqnz — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) August 13, 2023

Gazeteci Bahar Feyzan, kendi internet sitesinde yazdığı yazıda seçimden önce CHP'nin TİP'e 30 milyon TL verdiği iddiasında bulunmuştu.