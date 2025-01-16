CHP'den 'Rıza Akpolat' tepkisi: 'Avukatlarından önce basına sızdırıldı'

Yayınlanma: 16.01.2025 - 22:37

Güncelleme: 16.01.2025 - 22:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. Gökçen, soruşturma sürecinde hukuk dışı uygulamalar yapıldığını belirterek savcılığın, kararı avukatlara ve adliyede bekleyen milletvekillerine bildirmek yerine basına sızdırdığını ifade etti.

Gökçen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Savcılık, avukatlara ve adliyede bekleyen milletvekillerine kararını bildirmek yerine basına bilgi sızdırma yolunu tercih etmiş görünüyor. Bu uygulamayı Türkiye çok iyi hatırlıyor.

Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında, hiçbir somut şüphe ve delil olmadığı halde bir gizli tanık ifadesine dayanılarak tutuklama talebinde bulunuldu. Bu, Beşiktaşlıların iradesine meydan okumaktır. Bu yöntemleri Türkiye çok iyi hatırlıyor."

"HUKUKUN MU, HUKUK CELLATLARININ MI SÖZÜNÜN GEÇECEĞİ ANLAŞILACAK"

Gökçen, mahkemeden çıkacak kararın, hukukun ve vicdanın mı yoksa siyasi baskılarla hareket eden bir adalet sisteminin mi geçerli olduğunu göstereceğini vurguladı. "Hakimliğin bu gece vereceği kararla hukukun ve vicdanın mı, yoksa hukuk cellatlarının mı sözünün geçeceği anlaşılacak" dedi.

"MERT OLUN, MAHKEMELERİN ARKASINA SAKLANMAYIN"

Gökçen, açıklamasının devamında iktidara yönelik eleştirilerde bulunarak, "Esenyurt’tan Beşiktaş’a, Beşiktaş’tan İstanbul’a, İstanbul’dan tüm Türkiye’ye göz kırpanlar! Mert olun, mahkemelerin arkasına saklanmayın, halkın karşısına çıkın" ifadelerini kullandı.