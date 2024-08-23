CHP'den Saray'a 'başdanışman' sorusu: Görev yapan kaç kişi bulunmaktadır?

Yayınlanma: 23.08.2024 - 12:36

Güncelleme: 23.08.2024 - 12:41

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı danışmanlarını Meclis gündemine taşıdı. Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na yazılı soru önergesi verdi. Bulut, önergenin gerekçesinde, şu ifadelere yer verdi:

''Enflasyon vatandaşın belini kırdığı, rekor işsizliğin, barınma ve kira krizinin yaşandığı ülkemizde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın harcamaları kamuoyunda tepki çekiyor. 2014 yılında 244 milyon 631 bin 156 TL olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi, 2024 yılında 12 milyar 300 milyon TL’ye ulaştı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 10 yılda yaklaşık yüzde 5 bin artış gösterdi. Sarayın 2024 yılı bütçesi 1 milyon emekli maaşına, 723 bin 444 asgari ücretli çalışanın maaşına denk. Sarayın harcama kalemlerinin neler olduğu ise Sayıştay raporlarından detaylandırılmamakta sır olarak kalmaya devam etmektedir. Sarayın atanmış danışmanları, sosyal medya üzerinden muhalefetin seçilmiş milletvekillerini, seçilmiş belediye başkanlarını hedef alıyor. Biri başdanışman sıfatının arkasına saklanıp hadsizce milletin iradesinin tek temsil makamı olan Gazi TBMM’ye ‘dingonun ahırı’ benzetmesi yapıp Gezi tutuklularına ‘terörist’ yaftası yapıştırırken bir diğeri de yine başdanışman sıfatıyla sosyal medyasından yayınladığı montaj fotoğraflarla Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin’i hedef alma cüretini göstermektedir.

"SARAY KAMUOYUNU BİLGİLENDİRMELİ''

Saray’da kaç başdanışmanın görev yaptığı, danışma kurullarında çalışanların hangi görevlerde olduğu, ne kadar maaş aldıkları da yanıtsız bırakılıyor. Konuyla ilgili ne soru önergelerine ne de CİMER’e yapılan başvurulara cevap alamıyoruz. Bu maaşlar kıt kanaat geçinen milletten kesilen vergilerle ödenmektedir. Vatandaş kemer sıkarken itibardan tasarruf etmeyen, 1 yılda 1 milyon emeklinin maaşını harcayan saray, şeffaflık ilkesi açısından kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmektedir.''

Bulut’un Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a yönelttiği sorular ise şöyle:

''Cumhurbaşkanlığı sarayında, Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak görev yapan kaç kişi bulunmaktadır? Bu danışmanlar hangi kriterlere göre seçilmektedir? Başdanışmanların 2014 yılından günümüze dağılımı nedir? Cumhurbaşkanlığı sarayında, danışma kurullarında kaç kişi çalışmaktadır? Danışma kurullarında görev yapanlar nasıl seçilmektedir? Danışman kadrolarına saray bütçesinden ne kadar para ödenmektedir? Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesine rağmen sarayın ısrarla tasarruf yapmama gerekçesi nedir?''