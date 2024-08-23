CHP'li Umut Akdoğan'dan havaalanlarında yaşanan 'rötar' sorununa tepki: 'Ses verin ses saray ahalisi, sizin uçaklar rahat mı'

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, havaalanlarında yaşanan rötarlardan dolayı yolcuların yaşadığı mağduriyete ilişkin açıklama yaptı.

Akdoğan, şunları söyledi:

“Uçak yok uçak. Sayın Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, Sarayın çok bilmişleri uçak yok. Sene 2024 olmuş, havaalanı yaptık diye övünüyorsunuz ama bilmiyorsunuz ki memlekette uçak yok. Uzaya gidiyorduk güya. Vatandaş Ankara’dan İzmir’e gidemiyor. Ankara’dan Antalya’ya, Van’a, Rize’ye gidemiyor. Bu hali görmüyor musunuz? Uçakta yer bulmak bir dert, seferler bir dert, değişen saatleri bir dert, rötar bir dert, bilet fiyatları bir dert, susamak dert, acıkmak dert. Kaptan pilotundan hostesine, yer hizmetlerinden trafik kontrolörlerine kadar çalışma koşulları dert. Türk Hava Yolları’nın (THY) 1,5 milyon lira maaş alan genel müdürü, bunları bilmiyor musun? Saray eşrafı, bakanlar özel uçaklarda bir kuruş para vermeden geziyorlar ama havaalanlarını görmüyorlar. Havaalanları pazar yeri gibi kalabalık çünkü rötar var. Susuyorsun, bir su 50 lira. Acıkıyorsun, bir simit 100 lira. Bunları bilmiyorsanız bir dert, bilip de hiçbir şey yapmıyorsanız, kayıtsız kalıyorsanız başka bir dert. Ses verin ses saray ahalisi, sizin uçaklar rahat mı?”