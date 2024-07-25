CHP'den şehit ve gazilerle ilgili açıklama: 'Her aşamada koşulsuz destek olacağız'

Yayınlanma: 25.07.2024 - 12:53

Güncelleme: 25.07.2024 - 12:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), şehit aileleri ve gazilerin sorunlarını çözüme kavuşturabilmek amacıyla 12- 13 Haziran 2014'te Şehit Aileleri ve Gaziler (Kahramanlara Vefa) Çalıştayı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, çalıştaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Toplumun tüm kesimlerini etkileyen olumsuz ekonomik şartlar, bu vatan için nihai fedakârlığı yapmış Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizi de büyük sıkıntıya sokmaktadır.

Sadece maddi imkânların yetersiz olması değil, acil sağlık sorunlarının çözümünde de çok ciddi problemler mevcuttur.

Şehitlerimiz toprağı vatan yapan ulu köklerimizdir. Emanetleri başımızın tacıdır. Gazilerimiz ise asil duruşları ile yaşayan anıtlarımızdır. Onlar için ne yapsak azdır.

Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimizin sorunlarını çözmek için; Kamu Yararına Çalışan Tüm Vakıf ve Dernekler ile Terörle Mücadelede Yaralanıp Gazi Sayılmayan Kahramanlarımızın Derneklerinin temsilcileri ile, 12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da, Şehit Aileleri ve Gaziler (Kahramanlara Vefa) Çalıştayı yaptık.

Ortak mutabakat ile belirlediğimiz; acil çözüm bekleyen sağlık, özlük hakları, istihdam, eğitim desteği ve benzer birçok problemin, toplumun vicdanını daha fazla rahatsız etmeden çözülebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz.

CHP olarak çözüm çalışmalarının takipçisi olmaya da devam edeceğiz.

Çalıştay’da belirlediğimiz 28 ana başlıktaki konuya ilişkin aşağıda belirtilen kanun tekliflerini meclisimize sunuyoruz.

Bunlar; “Terörle mücadelede Şehit ve Gazi olmuş Er/Erbaşlarımızın emsal maaş hakkının verilmesi, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın, emsal maaş almayan Şehit Aileleri ve Gazilere de verilmesi, Muharip Gazilerimizin vefatı halinde, şeref aylıklarının; engelli, dul, muhtaç çocuklarına intikali, 2013 yılında, yasal düzenleme ile yapılan, %25’lik iyileştirme kapsamının eşitlik ilkesine uygun olarak genişletilmesidir”

Diğer kanun tekliflerini de sunmaya devam edeceğiz. Verdiğimiz tekliflere, parlamentoda grubu bulunan diğer siyasi partilerin de desteklerini bekliyoruz.

Şehit Ailelerimiz ve Gazilerimiz ile ilgili bu siyaset üstü konularda, her aşamada koşulsuz destek olacağımızı bildiriyoruz."