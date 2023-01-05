CHP'den Sinan Ateş'in ailesine taziye ziyareti

05 Ocak 2023 Perşembe, 17:26

Ankara'nın göbeğinde katledilen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesinin evine ziyarette bulunan CHP'li Deniz Demir, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri paylaştı. Demir paylaşımında "Genel Başkanımızın talimatı ile Bursa’da, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı merhum Sinan Ateş’in ailesini ziyaret edip; sabır ve taziye dileklerimizi ilettim. Kelimelerin yetersiz kaldığı büyük bir acı… Mekanı cennet olsun…" notunu düştü.

Genel Başkanımızın talimatı ile Bursa’da, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı merhum Sinan Ateş’in ailesini ziyaret edip; sabır ve taziye dileklerimizi ilettim.



Kelimelerin yetersiz kaldığı büyük bir acı…



Mekanı cennet olsun… pic.twitter.com/phnnYQyvWq — Deniz Demir (@demirdenizchp) January 5, 2023

NE OLMUŞTU?

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı.

Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili aralarında MHP İl Yöneticisi'nin de yer aldığı toplam 6 kişi tutuklandı.

KILIÇDAROĞLU "ÇOK ŞEY BİLİYORUZ" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ateş'in öldürülmesiyle ilgili partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmda şunları kaydetmişti:

*Bu ülkenin başkentinde bir suikast gerçekleşti. Sinan Ateş. Genç bir babayı öldürdüler. Ülkücü hareketin en değerli isimlerinden birisiydi. Ankara'nın göbeğinde katlettiler. Ailesi talep etti, konu siyasallaşmasın diye sabırla susuyorum. Sabırla sonucu bekliyorum. Tabii ki bize de bilgiler akıyor, biz bunun farkındayız. Tabii ki çok şey biliyoruz. Bu işten çok pis kokuların geldiğinin de farkındayız. Görevliler işini yapsın diye şimdilik sesimizi çıkarmıyoruz. Bakınız, saraydan tık yok. Sarayın stepnesi ise sanki en değerli evlatlarından biri öldürülmemiş gibi tek kelime dahi etmiyor.

* Kendi evladına dahi sahip çıkamıyor. Bu cinayeti görmezlikten gelemezler, susarak bu işi geçiştiremezler. Biz buna CHP olarak izin vermeyeceğiz, gerçek aydınlanıncaya kadar. Aile, adalet istiyor. Haksızlıklara karşı durmak istiyor. Adaleti savunan kişiler olarak bizler de bu olay aydınlanıncaya kadar takipçisi olacağız. Eşine de, babasına da söz verdim. Kimse unutmasın, Bay Kemal kafasına bir şey koyduysa mutlaka çözecektir.