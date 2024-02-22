CHP’den tarım desteğinin artırılması için teklif: ‘Yüzde 1’lik pay 5’e çıkarılsın’

Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:39

Güncelleme: 22.02.2024 - 13:39

CHP’li Karakoz, yaptığı açıklamada, gayrisafi milli hasıladan tarımsal destekler için ayrılan oranın yüzde bir olmasını eleştirdi. AKP iktidarının yüzde 1’lik desteğin bile tamamını vermediğine dikkat çeken Karakoz, “Birçok çiftçinin borçları nedeniyle tarım desteklerine el konuluyor, kesinti yapılıyor” dedi. Tarımsal desteklerin az oluşu ve uygulanan tarım politikaları karşısında çiftçilerin üretim yapamadığını ifade eden Karakoz, “Gübresinden tohumuna, zirai ilacından yemine, elektrik giderlerinden mazotuna kadar tüm girdi maliyetleri her geçen gün zamlanıyor. Girdi maliyetlerinden dolayı üretim yapamayan çiftçilerimiz de her geçen yıl ekmekten biçmekten uzaklaşıyorlar” anımsatmasını yaptı. 2023 yılında bütçeden tarımsal destekler için 63 milyar 379 milyon lira kaynak ayrılırken bu rakamın 2024 yılında 91 milyar 554 milyon lira olacağının altını çizen Karakoz; “Yaşanan ekonomik gelişmeler, girdi fiyatlarındaki artışlar ve enflasyon dikkate alındığında belirlenen rakamın yeterli olmayacağı belli. Dolayısıyla kendi kendine yetebilen bir ülke olmak için mutlaka bütçe içinden çiftçilerimize daha fazla tarımsal destek verilmesi gerekmektedir. Bu destek miktarı da en az yüzde beş oranında olmalıdır” çağrısını yaptı.

‘Borç kesintisi yapılmamalı’

Tarım Yasası’nda değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığına yasa teklifi veren Karakoz, teklifinde tarımsal destekler için bütçe kaynaklarından ayrılan yüzde birlik miktarın yüzde beşe çıkartılmasını ve çiftçilerin kamu ve özel sektöre olan borçları nedeniyle tarımsal desteklerinden kesinti yapılmamasını talep etti.