CHP'den Tunç Soyer’i hedef alan Erdoğan’a tepki: Tunç Soyer yalnız değildir
CHP MYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i hedef alan sözlerine tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Bu tehditler Cumhurbaşkanı makamına yakışmaz ama Erdoğan’a yakışır. Vatanı ateşe atıp İngiliz zırhlısıyla kaçanlara yandaş olmak da Erdoğan’a yakışır. Boşa uğraşma Erdoğan, belediye başkanımızı senin son çırpınışlarına yedirmeyiz” açıklamasını yaptı.
CHP milletvekilleri, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e destek verdi.
Erdoğan, Özbekistan’da düzenlenen 22. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısının ardından dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile TELE1 Genel Yayın Yönetmeni ve BirGün yazarı Merdan Yanardağ’ı, Osmanlı üzerinden yaptıkları değerlendirmeler nedeniyle hedef alan Erdoğan, "Tabii bunların üzerine gitmemiz lazım. Yani bu meydan o kadar boş değil. Bunu bilmeleri gerekecek. Ecdadımıza eğer layık olacaksak bunlara hukuk çerçevesinde gereğini yapmamız lazım" dedi.
CHP'DEN TUNÇ SOYER’İ HEDEF ALAN ERDOĞAN’A TEPKİ
CHP MYK üyeleri Erdoğan’ın bu sözlerini eleştirdiler ve “Tunç Soyer yalnız değildir” mesajı verdi. Konu ile ilgili CHP MYK üyeleri sosyal medya hesaplarından şu açıklamaları yaptı:
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: “Bu tehditler Cumhurbaşkanı makamına yakışmaz ama Erdoğan’a yakışır. Vatanı ateşe atıp İngiliz zırhlısıyla kaçanlara yandaş olmak da Erdoğan’a yakışır. Boşa uğraşma Erdoğan, belediye başkanımızı senin son çırpınışlarına yedirmeyiz.”
Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: “9 Eylül'de İzmir'in yaşadığı coşkulu kutlama Erdoğan'ın kâbusu oldu. Birlik ve beraberlik görüntüleri verilen kutlama için hedef hâline getirilen Tunç Soyer Başkanımıza yargı eliyle saldırmanıza ne biz ne de halkımız izin vermez!”
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: “AKP Genel Başkanı Erdoğan yine tehditlere başladı. Şimdi de İzmir BB Başkanımız Tunç Soyer'i ve Merdan Yanardağ'ı tehdit ediyor. Belediye Başkanımızın Kurtuluş mücadelesine hainlik yapanlara karşı sözü hepimizin sözüdür. Tehditlerden korkmuyoruz.”
Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen: “Bizler Sevr’i imzalayanların, İngiliz zırhlısıyla kaçanların değil; emperyalistlere karşı bu toprakları ve onurlu varlığımızı savunanların, Büyük Atatürk’ün çocuklarıyız. Tunç Soyer yalnız değildir.”
CHP Grup Bakanvekili Özgür Özel: “AKP Genel Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i ve gazeteci Merdan Yanardağ'ı tehdit etmiş. Mustafa Kemal Atatürk'ün değil onu idam etmek isteyen Vahdettin'in yanında saf tutmuş. Kendisine yakışan da budur!”
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