CHP'den vekil seçilen Temurci, AKP'ye göz mü kırptı? 'Murat Kurum’a kaybettiren olmak istemedim'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:36

Güncelleme: 12.02.2024 - 10:44

CHP listelerine girerek milletvekili olan Selim Temurci, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'a destek açıklamasında bulundu. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Temurci, "Partimizin ismini insanlar unuttu. Bilinirliliği vardı, şu an o da yok. İkincisi, CHP ile iş tuttuk ve bedeli ağır oldu. CHP’ye de ağır oldu." dedi.

"HOCA'NIN CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞINA BAŞTAN BERİ ELEŞTİRİLERİM OLDU"

"Genel seçim stratejisini eleştiren Temurci, şunları söyledi:

Hoca (Davutoğlu) öyle bir stratejiyi izledi. Baştan beri Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığına, Hoca’nın cumhurbaşkanı yardımcılığına, Saadet ile kurulan gruba eleştirilerim oldu. Yeniden Refah’ın Cumhur İttifakı’nda olduğu pozisyonda biz Millet İttifakı içinde bulunmalıyız diye mücadele ettim. Varlığımız yüzde bir olsun beş olsun, YRP’nin aldığı oyu alıp siyasette bir yere durabilirdik."

"ÖZGÜR ÖZEL 'CHP'YE YÜK OLDUĞUMUZU' SÖYLEDİ"

"Temurci, CHP oylarıyla TBMM girmesi ve şu anki açıklamaları arasındaki çelişkiyi şu ifadelerle açıkladı:

CHP ile işbirliği yaptık. Elimizden geleni de yaptık. CHP’ye yük olduğumuzu Özgür Özel söyledi. İki; benim için daha kritik olan, Kılıçdaroğlu’nun Özdağ’la yaptığı gizli protokoldü. Bu iki mesele zaten CHP ile iş tutamayacağımızı gösterdi. Seçim yapıldı. Birlikte çalıştık. Bu şu demek midir: İşbirliği sonrası her ne olursa olsun CHP’den ayrılamayız, onun adaylarını desteklemek zorundayız. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum."

"PARTİYİ ANAHTAR TESLİM KURARAK DAVUTOĞLU'NA TESLİM ETTİM"

"Partisiyle yola ayrımı olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Temurci, "1 Nisan’da ortaya çıkacak sonuca göre sadece ben değil, genel başkan ve arkadaşlarımız, ne yapacağımıza karar vermemiz gerekir. Ben partiyi anahtar teslim kurarak, Hoca’ya teslim ettim. Ben rahatsız isem bu ne demektir? Birçok insanın siyasetsizlikten kaynaklı büyük sorunları var demektir." dedi.