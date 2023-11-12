CHP'den Yargıtay 3. Daire'ye anayasa kitapçığı: İhlal ettikleri yasaları hatırlatacağız

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

CHP İstanbul İl Başkanlığı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karşı Yargıtay üyelerine, Sirkeci PTT’den posta yoluyla anayasa kitapçığı gönderdi.

İl başkanı Özgür Çelik, “2023 yılında, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hukukun üstünlüğünü tesis etmiş, örnek bir demokrasi olduğumuz ile gururlanmamız gerekirken hâlâ yüksek yargı organlarına anayasayı hatırlatma ihtiyacı hissetmemiz, bugün dünden çok daha gerideyiz demektir” dedi.

Çelik sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye bir muz cumhuriyeti değildir. Yargıtay Başkanlığı, akıl almaz karardan yana bir tavrı benimsedi. Ülkemizde halkın yüzde 69’u adalet sistemine güvenmiyor. Anayasa’yı fiilen ortadan kaldırmak isteyenler; bizleri, anayasayı, hukukun üstünlüğünü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten aldığı görevle her ahval ve şeriat içerisinde koruyacağımızı, bunun için de her şeyi göze alarak demokratik mücadele yollarını kullanacağımızı bilmelerini isteriz. Kendilerine ihlal ettiklerini hatırlatmak gerek. O yüzden anayasa kitapçığını gönderdik. Pazartesi günü Çağlayan Adliyesi’nin önünde saat 14.00’te bir oturma eylemi gerçekleştireceğiz. Adalet arayışımız devam edecek. Ülkemizin 147 yıllık anayasa tecrübesini 100 yıllık bir Cumhuriyet olduğunu her ortamda hatırlatacağız.”