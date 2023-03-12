CHP'den Yavaş ve İmamoğlu açıklaması: Görevlerine devam edecekler mi?

Yayınlanma: 12 Mart 2023 - 10:39

Güncelleme: 12 Mart 2023 - 10:39

Millet İttifakı'ndaki ortak aday krizi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle çözülmüştü. İki başkanın görevden ayrılıp ayrılmayacağı ise tartışma konusu oldu.

"KILIÇDAROĞLU HİÇ İSTEMEZ"

tv100’de Talat Atilla ile Tamer Korkmaz'ın sunduğu Memleket programına konuk olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu merak edilen konuya ilişkin açıklamarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçildiğinde uygun görülürse belediye başkanlıklarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar" diyen Kuşoğlu, "Seçimleri kazandıktan sonra hemen 2 belediye başkanını cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atadığı zaman her iki belediyeyi AK Parti’ye kaptırmış olacağız. Onunla ilgili (2024’teki yerel seçim) Mart’taki süreye göre bir değerlendirme yapılacak. İmamoğlu ve Yavaş cumhurbaşkanı yardımcılığı ve belediye başkanlığını aynı anda yapmayacaklar.Yapmamalılar. Türk devlet geleneğinde öyle bir şey söz konusu olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu onu hiç yaptırmaz, hiç istemez, aynı şekilde Millet İttifakı'ndaki liderler de buna karşıdır." dedi.

Kuşoğlu, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"14 Mayıs'a kadar görevlerinden ayrılmalarına gerek yok. Kılıçdaroğlu seçildikten sonra istişare yapılacak. Atanmaları uygun görülürse belediye başkanlarından ayrılacaklar ve cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklar. 'Belediyelerdeki yapılacak işler var' denilerek bir karar alınırsa Mart 2024 tarihine kadar başkanlar görevine devam edecek. Ondan sonra bu göreve başlayacaklar."