CHP’den yayın yasakları için önerge

Yayınlanma: 16.09.2024 - 15:43

Güncelleme: 16.09.2024 - 15:43

CHP’li Özer’in verdiği önergede "Son 8 yılda 914 yayın yasağı kararı verildi. 8 yıl içinde sadece bir ay herhangi bir mahkemeden yayın yasağı kararı çıkartılmadı. Bu da 3 günde bir mahkemeler tarafından yayın yasağı verildiği anlamına gelmektedir.

Erişim engellenmesi ve içerik çıkartılması kararları ile ilgili ise kurumların kamuoyu ile paylaştıkları resmi bir veri yok. Bilgi yayıldıkça ve çeşitlendikçe hakikat daha güçlü ortaya çıkar. Bunun son örneği Narin Güran cinayetinde yaşanmıştır. 8 yaşında bir kız çocuğunun kaybı ile başlayan olay toplumsal bir meseleye dönmüş, bir cinayet vakasından öteye geçerek çocuklara yönelik şiddet, yerel ve genel ölçekte toplumsal yapı, siyasi figürlerin etkileri tartışılmaya başlanmıştır. Kısaca, istisnai durumlar ayrı tutulmakla birlikte yayın yasakları ya da erişim engellenmesi ve içerik çıkartılması kararları kamuoyunun bilgilenmesinin önüne geçmekte, bir sansür ortamı yaratmaktadır.

Bu nedenle, yayın yasaklarının ve internet dahil kitle iletişim mecralarında erişimin engellenmesi ya da içeriğin çıkarılması kararlarının incelenerek bu kararların hangi olay/durum/içerik üzerinde yoğunlaştığının ve kararların siyasal, toplumsal ve ekonomik etkileri ile nedenlerinin araştırılması ile bu konu hakkında gerekli yasal düzenlemelerin tespiti amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve İç Tüzüğün 104’üncü ve 105’inci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederim" ifadelerini kullandı.