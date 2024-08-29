Türkiye'nin gözü Diyarbakır'da... 'Narin Güran' haberlerine yayın yasağı!
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.
Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran olayına ilişkin Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alındı.
Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) sitesinde yer alan yasak kararında, "T.C. Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 29.08.2024 tarihli ve 2024/6024 D. İş sayılı kararı ile yayın yasağı getirilmiştir" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin'in ağabeyi kendi kendini ısırmış!
- Narin'in kaybında dikkat çeken 'amca' ayrıntısı
- Vaniköy’deki araziyi sahibinden dinleyin!
- Metrobüs kazasında yeni gelişme
- Ünlü oyuncunun oğlu ömür boyu hapis cezası aldı!
- İmamoğlu'ndan metrobüs kazasına ilişkin açıklama
- Vergi rekortmeni listesinin 73 ismi açıklanmadı
- Husiler, yanan petrol gemisi için karar verdi
- Erdoğan'ı işaret etti!
- Türkiye Araplaştırılıyor mu?