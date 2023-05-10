CHP'den YSK'ye Süleyman Soylu ile ilgili suç duyurusu çağrısı

İçişleri Başkanlığı'nın seçim bilgilerinin GAMER'e iletilmesine yönelik talebininin YSK tarafından reddedilmesinin ardından CHP'de flaş bir çağrı geldi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, YSK’ye seslenerek, suç duyurusunda bulunmaya çağırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2023 - 19:39
CHP'den YSK'ye Süleyman Soylu ile ilgili suç duyurusu çağrısı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Bakanlığı'nın seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) sayfasına kaydedilmesi kararını yasakladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, bu kararın yeterli olmadığını belirtti.

'REDDETMEK YETMEZ'

Özkan, “Süleyman Soylu'nun seçim güvenliğine gölge düşürecek GAMER sistemini kullanmasını reddetmek yetmez. YSK paralel yapı kuran Süleyman Soylu ve bu işlemde parmağı olan kamu görevlileri hakkında da suç duyurusunda bulunmalı” ifadelerini kullandı.


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