CHP'den TBMM'de 'ikramiye' protestosu: 'Bunları teyzeler terlikle kovalar!'

Yayınlanma: 13.03.2025 - 10:55

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:14

İçerisinde emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilmesini de öngören düzenlemenin de yer aldığı “torba teklif” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Görüşmelerin başında CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü, İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, emekliler çoluğuyla, çocuğuyla, torunuyla hoş bir bayram geçirebilecekken bugün ortaya çıkan sonucun hayal kırıklığı olduğunu vurguladı.

"ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNDE OLMALI''

Türeli, “Bu aslında iktidarın emekliye nasıl baktığını da gösteriyor. İşçiye, memura, çiftçiye, esnafa reva görülen muamele malesef bu. Biz yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Bize göre ikramiye asgari ücret seviyesinde olmalıdır” dedi.

''SEPET DOLMUYOR''

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün gazetecilerin sorusu üzerine söylediği, “Beni dolduruşa mı getirmeye çalışıyorsun ? 3 bin liradan 4 bin liraya çıkardık, daha ne olsun” sözünü anımsattı. Ağbaba, “Cumhurbaşkanı dolduruşa gelmiyor ama 4 bin lira ile sepet de dolmuyor. Dolduruşa gelmiyor ama...” dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Eski Türkiye’de babalar çocuklarına bayramda ayakkabı alırlardı. Bugün bayram ikramiyesi ile iyi bir ayakkabı almak da mümkün değil” diye konuştu.

''TEYZELER TERLİKLE KOVALAR''

CHP’li Ağbaba, “Kanun teklifi sahipleri pazara çıksa valla teyzeler bunları terlikle kovalar. Dolduruşa gelmiyorlar ama... Emekli gece yarısı çöpten çürük sebze meyve alıyor. Emekli bir otelde bu ikramiye ile iftar açamıyor. 4 kişilik ailenin Ankara’da otelde iftar açması mümkün değil” dedi. CHP milletvekilleri, “İkramiye değil sadaka; zam bin TL, bozdur, bozdur harca; Diyanet: Emekliye fitre verilir” yazılı pankartları da masalarına koydu. Bir pankartta baklavanın fiyatının 750 lira olduğu vurgulandı. CHP’li Veli Ağbaba’nın önünde içerisinde gıda maddelerinin bulunduğu sepet de yer aldı. Ağbaba, “Bu teklifi verenin, 4 bin lira verenin Türkiye’den, pazardan haberi yok. Şekerin kilosu 500 lira, baklavanın kilosu bin 500 lira, bunların dünyadan, haberi yok. Diyanet’ten bile haberi yok” diyerek tepkisini dile getirdi.