11 Ağustos 2022 Perşembe, 16:24

CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ’da buluşuyor.

Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “Ülke gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla artık geleneksel hale getirdiğimiz buluşmalarımıza ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla gerçekleştireceğimiz toplantının ardından sonuç bildirgemizi de kamuoyu ile paylaşacağız. Ayrıca buluşma programımız kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla Süleymanpaşa ilçemizin eşsiz sahilinde bir yürüyüş gerçekleştirerek vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyükşehir Belediye Başkanları ile yapacağımız toplantılarda alacağımız kararların ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ın açılış konuşması sonrası Büyükşehir Belediye Başkanları, basına kapalı olarak değerlendirme toplantısı yapacak.

Sonuç bildirisi ise saat 15.00’te başkanlar tarafından ortak düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.