İmamoğlu yarın adaylığını açıklayacak: CHP'li 12 büyükşehir belediye başkanı ve ilçe belediye başkanlarından destek

Yayınlanma: 20.02.2025 - 13:18

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:06

CHP'de 23 Mart'ta cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak ön seçim için hazırlıklar sürerken aday adaylığı için imza verme süreci salı günü başladı. Hafta içinde yaptığı açıklamalarda adaylık için cuma gününü işaret eden TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, avukatı aracılığıyla yarın Ankara'da CHP Genel Merkezi’ne adaylık başvurusu yapması bekleniyor.

İBB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP'nin yönettiği 14 büyükşehir belediyesinin Ankara ve İstanbul dışındaki 12 başkanı, adaylık konusunda İmamoğlu'na desteklerini açıklamaya hazırlanıyor.

Bugün veya imza verme işleminin son günü olan cuma günü İmamoğlu'na desteklerini açıklayacak büyükşehir belediyeleri arasında Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla ve Tekirdağ yer alıyor. Başkanların normal şartlarda, imza verme sürecinin son günü olan cuma gününe kadar İstanbul'da bir araya gelerek İmamoğlu'na destek açıklamasında bulunacakları ancak şehirde devam eden olumsuz hava koşulları sebebiyle söz konusu buluşmanın iptal edildiği ve destek açıklamasının yazılı yapılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

İLÇE BELEDİYE BAŞKANLARI AÇIKLAMA YAPACAK

Öte yandan İstanbul'da CHP'nin yönettiği 26 ilçenin belediye başkanlarının da ortak bir açıklama yaparak cumhurbaşkanı adaylığı konusunda İmamoğlu'nu desteklemesi bekleniyor. Dün öğleden sonra bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan ilçe belediye başkanlarının parti içindeki son tartışmaları ve cumhurbaşkanı adaylığı konusunda izlenecek yol haritasını masaya yatırdıkları öğrenildi. Belediye başkanlarının da yayınlayacakları ortak açıklamayla İmamoğlu'na adaylık konusunda tam destek vermeleri bekleniyor.

100'ÜN ÜZERİNDE İMZA VERİLDİ

Milletvekillerinin adaylar için imza vermeye başladığı sürecin ilk günü olan salı günü, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için 30'dan fazla imza verilirken bugün itibariyle İmamoğlu için verilen imza sayının 100'ü geçtiği öğrenildi. .

İMAMOĞLU İLE YARIŞACAK ADAY BELLİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın daha önce ön seçimde aday olmayacağının açıklanmasının ardından CHP'de şu an için adaylığını açıklayan tek isim eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek oldu. Çiçek, dün gece katıldığı bir canlı yayında bugün Ankara'da adaylık başvurusu yapacağını açıklarken "Bir ön seçim yapılıyorsa mutlaka en az 2-3 aday olması gerekir ki üyelerin tercihlerini ortaya koyabilmesi lazım. Tek adaylı bir ön seçim hem demokratik olmaz hem de etik olmaz" ifadelerini kullandı.

Antalya Muratpaşa'nın CHP'li Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın geçen hafta yaptığı açıklamalar ise ön seçimde aday adayı olabileceği şeklinde yorumlanmıştı. Uysal, bu hafta yaptığı açıklamalarda ise adaylık için başvuruda bulunmayacağını fakat CHP'nin birden çok adayla ön seçime gitmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağını söyledi.