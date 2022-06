CHP'li 39 ilçe başkanından ortak açıklama: Kaftancıoğlu, sonuç ne olursa olsun partimizin İstanbul İl Başkanı’dır

14 Haziran 2022 Salı, 20:37

CHP'nin İstanbul'daki 39 ilçe başkanı, ortak bir açıklama yaparak Yargıtay'ın hakkındaki siyaset yasağını yürürlüğe koyarak parti üyeliğini düşürdüğü CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi.

İlçe başkanları yaptıkları açıklamada, "Dr. Canan Kaftancıoğlu, yaratılmış ve tarafımıza iletilmiş sonuç ne olursa olsun, partimizin İstanbul İl Başkanı’dır. İstanbul’un 39 ilçe başkanı olarak buradan söylüyoruz ki; İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu’nun önderliğinde, İstanbul’un her sokağında, her köşesinde, her mekânında, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'un 39 CHP'li ilçe başkanı; Yargıtay’ın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti üyeliğini düşürmesinin ardından ortak bir basın açıklaması yaptı.

"Türkiye bu iktidara mahkûm değildir" denilen açıklama şöyle:

“TÜRKİYE HER GEÇEN GÜN YARGININ DAHA FAZLA ARAÇSALLAŞTIRILDIĞI BİR SÜREÇ YAŞAMAKTADIR"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İstanbul İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun üyeliğinin düşürülmesi yönündeki bildirimi, Türkiye’nin içinde bulunduğu haksızlık ve hukuksuzlukların geldiği noktanın son örneğidir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tam 5 yıl önce hak-hukuk-adalet şiarı ile başlattığı büyük Adalet Yürüyüşü’nün yıl dönümünde görüyor ve biliyoruz ki Türkiye; her geçen gün yargının daha da fazla araçsallaştırıldığı bir süreç yaşamaktadır. İktidar; kendisine tehdit olarak gördüğü tüm toplum kesimlerini ve bireyleri yargı sopası ile yola getireceğini zannetmektedir. Canan Kaftancıoğlu’na yönelik başlatılan yargı süreci ve ortaya konulan sonuçları başından bu yana tam anlamıyla evrensel hukuk normlarının dışındadır.

"SONUÇ NE OLURSA OLSUN KAFTANCIOĞLU PARTİMİZİN İSTANBUL İL BAŞKANIDIR"

Tüm vatandaşlarımız bilmektedir ki, bu hukuksuz sürecin temel sorumlusu AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Siyaseti kendi mağduriyeti üzerinden inşa eden Recep Tayyip Erdoğan bilmeli ve anlamalıdır ki, CHP'liler savaş meydanlarında kurulmuş bir partinin mensubudur. Üyelikleri bir inanç, yürek ve emek işidir; sade bir üyelik kaydına indirgenemez. Dr. Canan Kaftancıoğlu, yaratılmış ve tarafımıza iletilmiş sonuç ne olursa olsun, partimizin İstanbul İl Başkanı’dır. İstanbul’un nefes almasına, İstanbulluların geleceğe umutla bakmasına neden olan siyasi performansının, bazılarının korkusu olması normaldir. Ancak korkunun ecele faydası yoktur. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında iktidarlarını kaybeden, ülkenin soyulmasına, talan edilmesine, haksızlık ve hukuksuzluklarla insanlarımızın umudunun çalınmasına neden olanların korkusu olmaya devam edecektir.

"TÜRKİYE BU İKTİDARA MAHKÛM DEĞİLDİR"

Türkiye bu iktidara mahkûm değildir. Ülkenin gerçek sorunları olan yoksulluk, işsizlik, eşitsizlik, haksızlık ve hukuksuzlukların çözümü için biz varız. Ülkenin geleceğinden kaygılı gençlerimiz, her gün yaşam alanı daraltılan kadınlarımız, emeği sömürülerek açlığa mahkûm edilen emekçilerimiz, insanca bir yaşam için çalışacak bir iş bulamayan işsizlerimiz, yoksulluğa mahkûm emeklilerimiz; mutlu, huzurlu, refah içinde bir ülke için bize katılın.

"KAFTANCIOĞLU'NUN ÖNDERLİĞİNDE HALKIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"