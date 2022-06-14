Son Dakika: Siyasi parti üyeliğinin düşürülmesi kararının ardından Canan Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt

14 Haziran 2022 Salı, 12:12

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" ifadelerine yer verdi.

CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir.

O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır…

Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak! — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 14, 2022

4 yıl 11 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu geçen hafta Silivri Cezaevi’ne gönderilmiş ardından denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı.