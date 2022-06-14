Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu kararına ilk tepki: 'Yol arkadaşlığımız devam edecektir'
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından siyasi parti üyeliği düşürülen Canan Kaftancıoğlu hakkında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, "Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.
Kaftancıoğlu cephesi karara ilişkin "Genel başkanımız daha önce bu konudaki tavrını net olarak ortaya koymuştu. Bizi bağlayan bir durum yok. Görevimizin başındayız" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu hakkında açıklamada bulundu.
"GERÇEK ASLA DEĞİŞTİRİLEMEZ"
İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partimizin İstanbul İl Başkanı ve üyesidir. Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez. Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir" dedi.
Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partimizin İstanbul İl Başkanı ve üyesidir. Hukuk üzerinde kurulan siyasi baskıyla alınan zorlama kararlarla bu gerçek asla değiştirilemez. Demokratik ve adil bir Türkiye mücadelemizde Canan Kaftancıoğlu ile yol arkadaşlığımız devam edecektir.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 14, 2022
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