CHP'li Açıkel'den AKP'li Şen'e 'anket' yanıtı: Kaybediyorsunuz, bunu siz de biliyorsunuz

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 17:11

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 17:11

CHP Ar-Ge Bilim Platformu’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel, AKP Araştırma Geliştirme ve Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen’in seçim anketlerine ilişkin paylaşımına yanıt verdi.

"KILIÇDAROĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞUNA DAİR VERİ YOK"

Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verd:

“Çeşitli mecralarda Sn. Kılıçdaroğlu’nun Sn. Erdoğan’ın önünde olduğuna dair veriler görüyorum. Hiç ama hiç bir bilimsel araştırmada Sn. Kılıçdaroğlu’nun Sn. Erdoğan’ın önünde olduğuna dair bir tek veri yoktur. Sn. Akşener masadan kalkarken ‘seninle kazanamıyoruz’ derken haklıydı!”

"SARAY KAYBEDECEK"

Açıkel de, söz konusu paylaşıma şu yanıtı verdi:

“Sn. Kılıçdaroğlu ‘çeşitli mecralarda’ değil, milletimizin gönlünde ve oy tercihinde öndedir. İnşallah seçimi kazanıyoruz. Rakamları farklı sunmanıza gerek yok. Tüm düzgün araştırmalarda Cumhurbaşkanı adayımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Sarayın yoksullaştıran, memleketi pahalılaştıran ve borçlandıran yönetimi yüzünden kaybediyorsunuz, bunu siz de biliyorsunuz. Sana söz; millet kazanacak; Saray kaybedecek.”