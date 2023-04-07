MetroPOLL’ün son anketi yayımladı: Seçimlere rekor katılım bekleniyor

Yayınlanma: 07 Nisan 2023 - 14:44

Güncelleme: 07 Nisan 2023 - 15:12

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 37 gün kala anket sonuçları büyük merakla takip ediliyor.

MetroPoll Araştırma Başkanı Özer Sencar, sosyal medya hesabından önümüzdeki seçimlerde oy kullanma olasılığına dair bir anket sonucu paylaştı.

Seçime katılım rekor seviyeye ulaşabilir. pic.twitter.com/eDHu3kFTxc — Ozer Sencar (@ozersencar1) April 7, 2023

Anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 84,1’i bu seçimde 'kesinlikle' oy kullanacağını belirtirken, yüzde 11,3’ü ‘büyük ihtimalle’ oy kullanacağını söyledi.

Partiler özelinde bakıldığında ise 24 Haziran 2018 Milletvekili seçiminde CHP'ye oy verenlerin yüzde 90’ı ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyledi. Bunda en düşük oransa yüzde 75,2’yle İYİ Partililerde.

Ankete göre ‘kesinlikle’ oy kullanacağını söyleyenler AKP seçmeninde yüzde 88,9, HDP’de yüzde 81,5, MHP’de ise yüzde 82,5 oldu.

Türkiye'nin Nabzı Nisan ayı araştırması, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 1-3 Nisan 2023 tarihleri arasında toplam 2610 kişi ile yapılmıştır.