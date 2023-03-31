ORC Araştırma anket çalışmasını yayımladı: Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:48

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 09:56

ORC Araştırma son 4 yılın "En güvenilir belediye başkanları" anketini paylaştı. Araştırma, 15-28 Mart tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 21 bin 900 katılımcı ile gerçekleştirildi.

Katılımcılara "Son 4 yılı değerlendirdiklerinde, yaşadıkları şehrin ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarına ne düzeyde güvendikleri" sorusu yöneltildi.

Buna göre, son 4 yılın (2019-2023) en güvenilir 3 büyükşehir belediye başkanı şöyle oldu:

1) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 62,8

2) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 60,6

3) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59,1

En güvenilir 10 büyükşehir ilçe belediye başkanları şu şekilde:

1) Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Yüzde 67,2

2) Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: Yüzde 64,6

3) Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: Yüzde 63,8

4) Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç: Yüzde 63,2

5) Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: Yüzde 62,1

6) İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: Yüzde 61,7

7) Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü: Yüzde 61,5

8) Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Yüzde 61

9) İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Yüzde 60,4

10) Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: Yüzde 60,2