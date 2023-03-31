ORC Araştırma anket çalışmasını yayımladı: Son 4 yıldan AKP'ye kötü haber
ORC Araştırma son 4 yılın "En güvenilir belediye başkanları" anketini açıkladı. Buna göre, en güvenilir 3 büyükşehir belediye başkanı şöyle oldu: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.
ORC Araştırma son 4 yılın "En güvenilir belediye başkanları" anketini paylaştı. Araştırma, 15-28 Mart tarihleri arasında, 30 büyükşehire bağlı 100 bin nüfusun üzerindeki 184 ilçede toplam 21 bin 900 katılımcı ile gerçekleştirildi.
Katılımcılara "Son 4 yılı değerlendirdiklerinde, yaşadıkları şehrin ilçe ve büyükşehir belediye başkanlarına ne düzeyde güvendikleri" sorusu yöneltildi.
Buna göre, son 4 yılın (2019-2023) en güvenilir 3 büyükşehir belediye başkanı şöyle oldu:
1) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 62,8
2) Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 60,6
3) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 59,1
En güvenilir 10 büyükşehir ilçe belediye başkanları şu şekilde:
1) Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: Yüzde 67,2
2) Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken: Yüzde 64,6
3) Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar: Yüzde 63,8
4) Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç: Yüzde 63,2
5) Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan: Yüzde 62,1
6) İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet: Yüzde 61,7
7) Çiğli Belediye Başkanı Selim Utku Gümrükçü: Yüzde 61,5
8) Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Yüzde 61
9) İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Yüzde 60,4
10) Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç: Yüzde 60,2
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