CHP'li Adıgüzel: Kamu binası Emniyet'ten MEB'e, MEB'den Ensar'a verildi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 16:32

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, binlerce öğrenci yurt sorunu yaşarken, kentteki bir kamu binasının Ensar Vakfı’na verildiğini açıkladı.

Adıgüzel, Ordu’nun Altınordu ilçesinde Emniyet’e ait bir binanın MEB’e verildiğini, MEB’in de bu binayı Ensar Vakfı’na tahsis ettiğini söyledi. Adıgüzel, binanın tadilatının da Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını belirtti.

Binanın daha önce Çarşı Polis Karakolu olarak kullanıldığı bilgisini veren Adıgüzel, “Öğrenciler barınma sorunu yaşarken MEB kamu binasını cemaate veriyor” dedi.

Adıgüzel, şu açıklamayı yaptı:

“Burası Emniyet tarafından Milli Eğitim’e devredilmiş, Milli Eğitim de bunu bir vakfa devretmiş. Milletin parasını daha önceden çocuk tecavüzüyle nam salmış, çocuk tecavüzü olaylarına karışmış şaibeli vakıflara, kıymetli alanları vereceğinize... Bugünlerde yurt sorunumuz var. Bir yatağa 11 öğrenci düşüyor. Evlatlarımız büyükşehirlerde yurt arıyor. Sığınacak bir yer arıyorlar, başlarına bir dam, üstlerine yorgan arıyorlar. Siz bunları çözmediğiniz gibi gelip bir de kamu arazilerini vakıflara terk ediyorsunuz, peşkeş çekiyorsunuz. Bu öğrencileri de barınma imkanlarından, güvenli alanlardan, devlet imkanlarından faydalandırmayıp, tarikatlara mecbur bırakıyorsunuz.”