Muğla'da yangından zarar gören yurttaşların faturalarını belediye ödedi

29 Eylül 2021 Çarşamba, 14:20

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla’da yaşanan yangınlar ve yangın sonrasında yurttaşlara yardımlarını sürdürüyor. Bugüne kadar vatandaşlara gıda ve hijyen paketi, sağlık desteği, üreticilere yem, saman ve kovan desteği ile maddi yardım gibi çeşitli konularda yardımda bulunan büyükşehir belediyesi, yardım alanlarına bir yenisini daha ekledi.

Yangın bölgelerinde yapılan incelemeler sonrasında yangında zarar gören konut abonelerinin su faturaları büyükşehir belediyesi tarafından ödendi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ise yangının hemen ardından bölgede inceleme başlatarak su tesisatları zarar gören vatandaşların, tesisat yenileme ve onarım işlemlerini ücretsiz olarak yaptı.