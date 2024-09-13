CHP’li Adıgüzel: Ordu halkını maden işgali karşısında mücadeleye çağırıyorum

Yayınlanma: 13.09.2024 - 16:54

Güncelleme: 13.09.2024 - 16:54

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu ilinin büyük bir maden saldırısı ve işgali ile karşı karşıya olduğunu belirterek, halkı bu duruma karşı topyekûn mücadeleye çağırdı.

Adıgüzel, yaptığı açıklamada maden şirketlerinin bölgede ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve bu durumun seçimlerden önce de gündeme geldiğini ifade etti.

Adıgüzel, seçimlerden önce bu konuda uyarılarda bulunduklarını, ancak maden şirketlerinin seçimler sonrası ortaya çıkarak saldırılara başladıklarını vurguladı. Perşembe yaylasında ilk kazmanın vurulduğunu ve bölgedeki mücadeleyi yakından takip ettiklerini dile getiren Adıgüzel, “Mera komisyonunun oy birliğiyle reddettiği bir projeye rağmen ısrarcı olacaklarını biliyorduk ve öyle de oldu. Şimdi büyük bir mücadele devam ediyor” şeklinde konuştu.

Ünye ilçesinde maden faaliyetlerinin en yoğun olduğunu belirten Adıgüzel, 19 ilçeden en büyük tehdidin Ünye olduğunu ifade etti. Ayrıca, Fatsa, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinin de tehdit altında olduğunu belirtti.

Adıgüzel, mevcut maden ruhsatı ve ihale aşamasındaki alanlarla ilgili verdiği bilgiye göre, Ordu'da 100 ruhsatlı ve 334 ihale aşamasında olmak üzere toplamda 400'ün üzerinde maden alanı bulunduğunu belirtti.

Adıgüzel, bu durumun sadece bir siyasi mesele değil, tüm Ordu halkının ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu ifade etti. “Hangi partiye oy vermiş olursak olalım, bu işin esas sorumlusunun AKP hükümeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler olduğunu bilmeliyiz” diyen Adıgüzel, tüm Ordu halkını maden kartellerine karşı durmaya ve omuz omuza mücadele etmeye çağırdı.

Mustafa Adıgüzel, maden faaliyetlerinin ekonomik katkı sağlamadığını, yabancı maden kartellerinin ülkeye hiçbir fayda getirmediğini vurgulayarak, “Bugün baret ve palet işgali altındayız. 100 sene önce olduğu gibi yine milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır” şeklinde konuştu.



















