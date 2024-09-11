Soma’da madenci yakını tekmelerken dizini ‘incitmişti’: Yusuf Yerkel’e TFF’de görev verildiği ortaya çıktı!

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'daki maden faciasından sonra bir madencinin ailesini tekmeleyerek gündeme gelen Yusuf Yerkel'e TFF'de görev verildiği ortaya çıktı.

Soma’da madenci yakını tekmelerken dizini ‘incitmişti’: Yusuf Yerkel’e TFF’de görev verildiği ortaya çıktı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 22:32

2022'de Frankfurt Ticaret Ataşesi olarak atanan Yusuf Yerkel, görevinden istifa ederek Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) koordinatör olarak işe başladığı öğrenildi. 

Sözcü’nün aktardığı habere göre, 1 Eylül'de TFF'deki mesaisine başlayan Yusuf Yerkel'in yeni görevini federasyonun bazı yetkilileri de doğruladı. 

MADENCİ TEKMELERKEN DİZİNİ ‘İNCİTMİŞTİ’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde müşavirliğini yapan Yusuf Yerkel, Soma'daki maden faciasında madenci yakınını tekmelemesi ve sonrasında dizini incittiği için yedi gün iş göremez raporu almasıyla Türkiye gündemine oturmuştu.

Olaydan dört yıl sonra, "Bu hatalardan kendime düşen payı aldığımı ifade etmek isterim. Böyle bir olayda yer almamdan dolayı tekrar derin üzüntülerimi ifade ediyor, kamuoyundan özür diliyorum" sözleriyle kamuoyundan özür dileyen Yusuf Yerkel, son olarak Ocak 2022’de Frankfurt Başkonsolosluğuna Ticaret Ataşesi olarak atanmıştı.


Etiketler: #Yusuf Yerkel #TFF #MAden faciası #madenci

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