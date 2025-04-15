CHP’li Adıgüzel’den Bakan Yumaklı’ya sert çıkış: ‘Don yemiş fındığı getirip bakanlığın önüne dökerim’

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:43

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:43

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Meclis’te yaptığı konuşmada, Türkiye’deki çiftçilerin tarımda yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Adıgüzel, son günlerde gündeme oturan tarım ürünlerindeki don olayına dikkat çekerek “Bakan çıkmış zirai don var diyor, sayıyor sebze meyve ama, fındığı ağzına almıyor. Çünkü don olunca fındık fiyatı arttı ya, daha da artmasın diye bilerek fındık demiyor. Yine aynı anda, yabancı kartel istedi diye, TMO 30 lira aşağıdan piyasaya fındık satarak fiyatı düşürmeye çalışıyor” dedi.

‘BİBER GAZINI ÇOCUKLARA DEĞİL KOKARCAYA SIKIN’

Tarık ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya seslenen Adıgüzel, “Kendi bakanı fındığa operasyon çekiyor. Kokarca kıyıdan vuruyor, zirai don yükseklerden, bu bakan ve şürekâsı da Ankara’dan vuruyor. Fındık fiyatı artsın da ülke döviz kazansın istemiyor. Sen nerenin bakanısın İtalya’nın mı” ifadelerini kullandı. Bakan Yumaklı’nın “Stratejik ürünlerde zarar yok” açıklamasını eleştiren Adıgüzel, “Fındık demiyor da, stratejik ürünlerde zarar yok diyor.

Gel ben sana göstereyim zarar var mı yok mu. Kokarcaya gel dedim gelmedin. Ben sana getirdim. Şimdi don yemiş fındığı da çalı, çürük, kamyonla getirip bakanlığın önüne döktüreksin bana. Kokarca demişken zaten ona da bir şey yaptığınız yok. Biber gazını gençlere sıkacağınıza gidin kokarcaya sıkın . Hem çocuklar kurtulur. Hem de belki kokarcada bir işe yarar veya en azından bir şey denedik dersiniz” diye konuştu.