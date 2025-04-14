CHP’li Adıgüzel’den hükümete çağrı: ‘Bölge afet kapsamına alınsın, zarar karşılansın’

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:42

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:42

Son günlerde hava sıcaklıklarındaki düşüş sebebiyle yurdun pek çok yerinde zirai don felaketi meydana geldi. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu’da don meydana gelen fındık bahçelerini yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Adıgüzel “Gidelim yerinde uyaralım istedik. Hâlâ kar yağışı yer yer devam ediyor. Ziraat odalarından ve yurttaşlardan aldığımız bilgilere göre 200-250 metrenin üzerindeki bölgelerde ciddi zirai don var. Bazı bölgelerde yüzde yüze varan zararlar var. Havalar ısınıp güneş açtığında oluşan zararı daha iyi görebileceğiz. Bu dalda hiç fındık meyvesi kalmamış, çok hızlı zarar görmüş yapraklar bile kendini salmış” dedi.

‘ŞU ÜRETİCİYİ DESTEKLEYİN’

Aynı zamanda kivi üreticilerinin de zarar gördüğünü aktaran Adıgüzel hükümete seslenerek, “Derhal bölge afet kapsamına alınsın. Tüm zarar karşılansın. Arazisi tapulu olan, tapulu olmayan tüm üreticinin zararlarının karşılanması için bölgenin afet kapsamına alınması çağrısı yapıyoruz” dedi. Üreüticinin zararının karşılanmasından imtina edildiğini vurgulayan Adıgüzel, “Tüm Karadeniz bölgesinin fındık ve kivi zararı afet kapsamına alınıp zararları karşılanmalıdır. Hükümete çağrı yapıyoruz. Zarar karşılansın. Şu üreticiyi destekleyin ki fındık üretimi çoğalsın” ifadelerini kullandı.