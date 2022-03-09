CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a 'Dostoviski' tepkisi: 'Şaşırdınız mı?'
Ukrayna'yı işgalinin ardından Rusya'ya başlatılan 'kültür sanat' yaptırımlarını eleştiren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Dostoyevski' yerine 'Dostoviski' ifadesini kullanması, sosyal medyada gündem olmuştu. CHP'li Veli Ağbaba'dan, Erdoğan'ın o telaffuzuna ilişkin bir yorum geldi.
Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 14. gününde de devam ediyor. Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başlamış, söz konusu yaptırımlar, bu süreçte kültür sanata da sıçramıştı.
İtalya'daki Milano-Bicocca Üniversitesi, önceki günlerde Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Dostoyevski dersini programdan kaldırma kararı almış, ancak tepkiler üzerinde geri adım atmak zorunda kalmıştı.
Ayrıca, Münih Filarmoni Orkestrası’nın birinci şefi Valery Gergiev, Rusya-Ukrayna savaşını ve Putin’i kınamadığı gerekçesiyle görevden alınmıştı. 68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatını kınaması için 24 saat süre tanınmıştı. Sanatçının 'bu çağrıyı yanıtsız bırakması' üzerine işine son verilmişti.
ERDOĞAN'DAN 'DOSTOVİSKİ' TEPKİSİ
Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, AKP grup toplantısının da ana gündemi oldu. Partisinin grup toplantısında konuşan AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı Dostoyevski derslerinin kaldırılması gibi kararlar alınmasını eleştirdi.
"Rus halkına, sanatçılarına, edebiyatına yönelik cadı avını andıran uygulamaları kabul etmiyoruz" diyen Erdoğan, "Hale bak, Almanya'da filarmoni orkestrası şefinin görevine Putin'in arkadaşı diye son veriyorlar, böyle saçmalık olur mu? Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriliyor. Böyle saçmalık olur mu?" ifadelerini kullandı.
Ancak Erdoğan'ın konuşmasında 'Dostoyevski' yerine 'Dostoviski' demesi sosyal medyada gündem oldu.
CHP'Lİ AĞBABA: 'GERÇEKTEN ŞAŞIRDINIZ MI?'
Erdoğan'ın gündem olan telaffuzuna, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'dan yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın 'Dostoviski' dediği anları paylaşan Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:
"'Kitap okumuyorum, değişik kitapların özetini okuyorum' diyen birinin Dostoviski demesine gerçekten şaşırdınız mı? Erdoğan'ın Rusya ilgisi/bilgisi, 5'li çetenin Rusya'da inşaat işlerinden kadar kazandığından fazlası değildir."
"Kitap okumuyorum, değişik kitapların özetini okuyorum" diyen birinin Dostoviski demesine gerçekten şaşırdınız mı?— Veli Ağbaba (@veliagbaba) March 9, 2022
Erdoğan'ın Rusya ilgisi/bilgisi, 5'li çetenin Rusya'da inşaat işlerinden kadar kazandığından fazlası değildir. pic.twitter.com/sXsMsLASDM
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